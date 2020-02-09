|
146 576 633
|Численность населения
|
67 890 444
|Численность мужского населения (46.3%)
|
78 686 189
|Численность женского населения (53.7%)
|
201 495
|Рождено в этом году
|
2 445
|Рождено сегодня
|
219 727
|Умерло в этом году
|
2 666
|Умерло сегодня
|
24 731
|Мигрировало в этом году
|
300
|Мигрировало сегодня
|
6 500
|Рост численности населения в этом году
|
79
|Рост численности населения сегодня
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения .
|Население на сегодняшний день
|146 576 554
|Рейтинг страны по населению
|9 (1.89% от населения Земли)
|Площадь
|17 125 426 км2
|Плотность населения
|8.6 на км2
|Соотношение полов
|0.86 (67 890 444 мужчин на 78 686 189 женщин)
|Средний возраст
|38.7
|Ожидаемая продолжительность жизни
|66.3 (59.8 - мужчины, 73.2 - женщины)
|Грамотность населения
|99.7 %
(Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info) на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)
В 2020 году численность населения России увеличится на 60 094 человека и в конце года будет составлять 146 630 227 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 168 556 человек. За весь год родится примерно 1 862 906 детей и умрёт 2 031 462 человека. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 228 649 человек. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов).
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения России, рассчитанные нами для 2020 года:
Вот основные демографические показатели России за 2019 год:
Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь России составляет 17 125 426 квадратных километров.
Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ. Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории. Согласно нашим рассчётам на начало 2020 года население России составляло приблизительно 146 570 133 человека.
Таким образом, плотность населения России равна 8.6 человека на квадратный километр.
Ниже представлена карта плотности населения России по муниципальным образованиям (районам) по состоянию на 01.01.2013 года.
|Религия
|Количество последователей
|Процент от общей
численности населения
|Христианство
|107 440 614
|73.3 %
|Нерелигиозные и атеисты
|23 745 402
|16.2 %
|Ислам
|14 657 655
|10.0 %
|Иудаизм
|293 153
|0.2 %
|Народные верования
|293 153
|0.2 %
|Буддизм
|146 577
|0.1 %
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Количество последователей ( 09.02.2020 - Countrymeters.info ).
За последние 100 лет урбанизация России увеличилась более чем в 4 раза. А именно, доля населения в городских районах увеличилась с 17,5% в 1914 году, до 74,2% в 2014. По результатам первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года доля городского населения составляла 14,7%.
Такой рост преимущественно связан с экономической политикой, проводимой руководством Советского Союза. В 1929—1939 годах на территории государства проводилась индустриализация и массовая коллективизация в сельской местности. Такая экономическая политика привела к масштабному голоду 1932—1933 годов с одной стороны, но и к значительному промышленному развитию - с другой. Значительный рост городского населения продолжился в конце 1940-х годов, когда Великая Отечественная война сменилась противостоянием между СССР и Западным миром (Холодная Война). В середине 1960-х годов скорость урбанизации постепенно начинает снижаться и в 1980-х годах не превышает 1,5% в год. За 20 с лишним лет, прошедших после распада Советского Союза доля городского населения Российской Федерации остаётся практически неизменной на уровне 74%.
На 1 января 2014 года доля населения в городских районах страны составляет 74,2% или 106 549 000 человек. Соответственно, в сельской местности проживает 25,8% или 37 118 000 человек.
Городами-миллионерами или крупнейшими городами, по классификации министерства регионального развития Российской Федерации, являются города с населением свыше 1 млн. человек. По состоянию на 1 января 2014 года на территории России насчитывается 15 таких городов. При этом 2 из них являются также городами-мультимиллионерами, то есть с населением превышающим 2 млн. человек. Всего в крупнейших городах России, по официальным данным проживает около 32,5 млн. человек или почти 23% населения страны.
|Город
|Численность населения
|Москва
|12 108 257
|Санкт-Петербург
|5 131 942
|Новосибирск
|1 547 910
|Екатеринбург
|1 412 346
|Нижний Новгород
|1 263 873
|Казань
|1 190 850
|Самара
|1 172 348
|Челябинск
|1 169 432
|Омск
|1 166 092
|Ростов-на-Дону
|1 109 835
|Уфа
|1 096 702
|Красноярск
|1 035 528
|Пермь
|1 026 477
|Волгоград
|1 017 985
|Воронеж
|1 014 610
|Всего
|32 464 187
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2020 года, население России имело следующее распределение по возрасту:
|15.2
|71.8
|13
|- процент людей младше 15 лет
|- процент людей в возрасте от 15 до 65 лет
|- процент людей старше 64 лет
В абсолютных цифрах:
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
|65+
|15-64
|0-14
|мужчины
|женщины
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида России имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип пирамиды обычно встречается у высоко развитых стран. В таких странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования граждан. Вследствии относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни. Все эти факторы, наряду с множестом других, приводят к старению населения (повышают средний возраст населения).
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения). Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет. Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.
Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д.
Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.
Для России Коэффициент общей демографической нагрузки равен 39.3 %.
Значение в 39.3 % - относительно низкое. Оно показывает, что численность трудоспособного населения более чем в два раза превышает численность населения нетрудоспособного возраста. Такое отношение создаёт относительно низкую социальную нагрузку для общества.
Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент потенциального замещения для России равен 21.2 %.
Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент пенсионной нагрузки в в России составляет 18.1 %.
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека. То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как правило, под "ожидаемой продолжительностью жизни" понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в России составляет 66.3 лет (года).
Это ниже средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года (по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении - 59.8 лет (года).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении - 73.2 лет (года).
По нашим подсчётам в России около 123 959 127 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 99.72% от общего числа взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. Соответственно, около 347 002 человека все ещё остаются безграмотными.
Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 99.73% (55 773 183 человека).
152 117 человек - безграмотны.
Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 99.72% (68 185 944 человека).
194 885 человек - безграмотны.
Уровень грамотности среди молодёжи 99.66% и 99.75% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 99.7%. Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.
Источник: Данные для раздела "Грамотность населения России" основаны на последних данных, опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 13 марта 2016) .
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
|Год
|Население
|Прирост населения
|1951
|103 552 506
|N/A %
|1952
|105 137 898
|1.53 %
|1953
|106 849 492
|1.63 %
|1954
|108 633 705
|1.67 %
|1955
|110 446 546
|1.67 %
|1956
|112 253 786
|1.64 %
|1957
|114 030 955
|1.58 %
|1958
|115 762 672
|1.52 %
|1959
|117 441 294
|1.45 %
|1960
|119 063 548
|1.38 %
|1961
|120 625 308
|1.31 %
|1962
|122 116 540
|1.24 %
|1963
|123 517 934
|1.15 %
|1964
|124 802 756
|1.04 %
|1965
|125 948 136
|0.92 %
|1966
|126 940 099
|0.79 %
|1967
|127 781 074
|0.66 %
|1968
|128 501 808
|0.56 %
|1969
|129 156 531
|0.51 %
|1970
|129 800 826
|0.50 %
|1971
|130 467 438
|0.51 %
|1972
|131 163 038
|0.53 %
|1973
|131 885 973
|0.55 %
|1974
|132 633 460
|0.57 %
|1975
|133 400 336
|0.58 %
|1976
|134 186 029
|0.59 %
|1977
|134 995 366
|0.60 %
|1978
|135 833 152
|0.62 %
|1979
|136 702 163
|0.64 %
|1980
|137 603 935
|0.66 %
|1981
|138 534 901
|0.68 %
|1982
|139 487 991
|0.69 %
|1983
|140 460 322
|0.70 %
|1984
|141 453 300
|0.71 %
|1985
|142 465 477
|0.72 %
|1986
|143 495 924
|0.72 %
|1987
|144 536 158
|0.72 %
|1988
|145 548 169
|0.70 %
|1989
|146 467 585
|0.63 %
|1990
|147 231 803
|0.52 %
|1991
|147 804 453
|0.39 %
|1992
|148 181 414
|0.26 %
|1993
|148 379 142
|0.13 %
|1994
|148 426 052
|0.03 %
|1995
|148 354 779
|-0.05 %
|1996
|148 185 810
|-0.11 %
|1997
|147 925 580
|-0.18 %
|1998
|147 579 123
|-0.23 %
|1999
|147 154 807
|-0.29 %
|2000
|146 662 563
|-0.33 %
|2001
|146 109 536
|-0.38 %
|2002
|145 506 821
|-0.41 %
|2003
|144 889 334
|-0.42 %
|2004
|144 313 531
|-0.40 %
|2005
|143 833 240
|-0.33 %
|2006
|143 480 487
|-0.25 %
|2007
|143 259 328
|-0.15 %
|2008
|143 151 706
|-0.08 %
|2009
|143 124 912
|-0.02 %
|2010
|143 142 380
|0.01 %
|2011
|143 184 788
|0.03 %
|2012
|143 249 506
|0.05 %
|2013
|143 347 100
|0.07 %
|2014
|143 666 900
|0.22 %
|2015
|146 270 033
|1.81 %
|2016
|146 330 004
|0.04 %
|2017
|146 389 999
|0.04 %
|2018
|146 450 019
|0.04 %
|2019
|146 510 064
|0.04 %
|2020
|146 570 133
|0.04 %
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
|Год
|Население
|Прирост населения
|2020
|143 786 843
|N/A %
|2025
|142 606 888
|-0.82 %
|2030
|140 543 419
|-1.45 %
|2035
|138 076 421
|-1.76 %
|2040
|135 836 499
|-1.62 %
|2045
|134 127 424
|-1.26 %
|2050
|132 730 512
|-1.04 %
|2055
|131 309 571
|-1.07 %
|2060
|129 695 935
|-1.23 %
|2065
|127 958 458
|-1.34 %
|2070
|126 393 174
|-1.22 %
|2075
|125 263 188
|-0.89 %
|2080
|124 675 353
|-0.47 %
|2085
|124 520 364
|-0.12 %
|2090
|124 512 828
|-0.01 %
|2095
|124 381 968
|-0.11 %
|2100
|124 012 614
|-0.30 %
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения