Население России

Счетчик населения России 146 576 633 Численность населения 67 890 444 Численность мужского населения (46.3%) 78 686 189 Численность женского населения (53.7%) 201 495 Рождено в этом году 2 445 Рождено сегодня 219 727 Умерло в этом году 2 666 Умерло сегодня 24 731 Мигрировало в этом году 300 Мигрировало сегодня 6 500 Рост численности населения в этом году 79 Рост численности населения сегодня

09-02-2020 10:29:50 Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения . Выберите страну Австралия Австрия Азербайджан Албания Алжир Американское Самоа Ангилья Ангола Андорра Антигуа и Барбуда Аргентина Армения Аруба Афганистан Багамские Острова Бангладеш Барбадос Бахрейн Беларусь Белиз Бельгия Бенин Бермудские Острова Болгария Боливия Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Британские Виргинские Острова Бруней Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Великобритания Венгрия Венесуэла Виргинские Острова (США) Восточный Тимор Вьетнам Габон Гаити Гайана Гамбия Гана Гваделупа Гватемала Гвиана Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гибралтар Гондурас Гонконг Гренада Гренландия Греция Грузия Гуам Дания Джибути Доминика Доминиканская Республика Египет Замбия Западная Сахара Зимбабве Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Йемен Кабо-Верде Казахстан Каймановы Острова Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Кирибати Китай Колумбия Коморские Острова Конго, Демократическая Республика Косово Коста-Рика Кот-д’Ивуар (Берег слоновой кости) Куба Кувейт Кыргызстан Кюрасао Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливия Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Майотта Макао Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Марокко Мартиника Маршалловы Острова Мексика Микронезия Мозамбик Молдова Монако Монголия Монтсеррат Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Новая Зеландия Новая Каледония Норвегия Нормандские острова (Джерси и Гернси) Объединенные Арабские Эмираты Оман Остров Мэн Остров Святой Елены Острова Кука Острова Уоллис и Футуна Пакистан Палау Палестина Панама Папуа — Новая Гвинея Парагвай Перу Польша Португалия Пуэрто-Рико Республика Конго Реюньон Россия Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Свазиленд Северная Корея Северная Македония Северные Марианские острова Сейшельские острова Сенегал Сент-Винсент и Гренадины Сент-Киттс и Невис Сент-Люсия Сент-Пьер и Микелон Сербия Сингапур Синт-Мартен Сирия Словакия Словения Соединенные Штаты Америки (США) Соломоновы Острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Таиланд Тайвань (Китайская Республика) Танзания Тёркс и Кайкос Того Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркменистан Турция Уганда Узбекистан Украина Уругвай Фарерские Острова Фиджи Филиппины Финляндия Франция Французская Полинезия Хорватия Центральноафриканская Республика Чад Черногория Чехия Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Южная Корея Южно-Африканская Республика Южный Судан Ямайка Япония ---------------------------------------------- Земля



Факты о населении России Население на сегодняшний день 146 576 554 Рейтинг страны по населению 9 (1.89% от населения Земли) Площадь 17 125 426 км2 Плотность населения 8.6 на км2 Соотношение полов 0.86 (67 890 444 мужчин на 78 686 189 женщин) Средний возраст 38.7 Ожидаемая продолжительность жизни 66.3 (59.8 - мужчины, 73.2 - женщины) Грамотность населения 99.7 % (Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info) на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)

Население России в 2020 году В 2020 году численность населения России увеличится на 60 094 человека и в конце года будет составлять 146 630 227 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 168 556 человек. За весь год родится примерно 1 862 906 детей и умрёт 2 031 462 человека. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 228 649 человек. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов). Динамика изменения численности населения России в 2020 году Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения России, рассчитанные нами для 2020 года: Рождаемость: в среднем 5 104 ребёнка в день (212.66 в час)

Смертность: в среднем 5 566 человек в день (231.90 в час)

Миграционный прирост населения: в среднем 626 человек в день (26.10 в час) Скорость прироста населения России в 2020 году будет 165 человека в день.

Население России 2019 Согласно нашей оценке, на конец 2019 года, население России составляло 146 570 133 человека. За 2019 год население России увеличилось приблизительно на 60 069 человек. Учитывая, что население России в начале года оценивалось в 146 510 064 человека, годовой прирост составил 0.04 %. Согласно нашей оценке, на конец 2019 года, население России составляло 146 570 133 человека. За 2019 год население России увеличилось приблизительно на 60 069 человек. Учитывая, что население России в начале года оценивалось в 146 510 064 человека, годовой прирост составил 0.04 %. Вот основные демографические показатели России за 2019 год: Родившихся: 1 862 143 человека

Умерших: 2 030 629 человек

Естественный прирост населения: -168 487 человек

Миграционный прирост населения: 228 556 человек

Мужчин: 67 768 986 человек (по оценке на 31 декабря 2019 года)

Женщин: 78 801 147 человек (по оценке на 31 декабря 2019 года)

Прирост населения 1952 - 2020

Плотность населения России Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь России составляет 17 125 426 квадратных километров. Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ. Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории. Согласно нашим рассчётам на начало 2020 года население России составляло приблизительно 146 570 133 человека. Таким образом, плотность населения России равна 8.6 человека на квадратный километр. Плотность населения субъектов Российской Федерации Ниже представлена карта плотности населения России по муниципальным образованиям (районам) по состоянию на 01.01.2013 года.

Религия в России Религия Количество последователей Процент от общей

численности населения Христианство 107 440 614 73.3 % Нерелигиозные и атеисты 23 745 402 16.2 % Ислам 14 657 655 10.0 % Иудаизм 293 153 0.2 % Народные верования 293 153 0.2 % Буддизм 146 577 0.1 % Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape . Количество последователей ( 09.02.2020 - Countrymeters.info ).

Урбанизация России За последние 100 лет урбанизация России увеличилась более чем в 4 раза. А именно, доля населения в городских районах увеличилась с 17,5% в 1914 году, до 74,2% в 2014. По результатам первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года доля городского населения составляла 14,7%. Такой рост преимущественно связан с экономической политикой, проводимой руководством Советского Союза. В 1929—1939 годах на территории государства проводилась индустриализация и массовая коллективизация в сельской местности. Такая экономическая политика привела к масштабному голоду 1932—1933 годов с одной стороны, но и к значительному промышленному развитию - с другой. Значительный рост городского населения продолжился в конце 1940-х годов, когда Великая Отечественная война сменилась противостоянием между СССР и Западным миром (Холодная Война). В середине 1960-х годов скорость урбанизации постепенно начинает снижаться и в 1980-х годах не превышает 1,5% в год. За 20 с лишним лет, прошедших после распада Советского Союза доля городского населения Российской Федерации остаётся практически неизменной на уровне 74%. На 1 января 2014 года доля населения в городских районах страны составляет 74,2% или 106 549 000 человек. Соответственно, в сельской местности проживает 25,8% или 37 118 000 человек. Соотношение городского и сельского населения России

Крупнейшие города России Городами-миллионерами или крупнейшими городами, по классификации министерства регионального развития Российской Федерации, являются города с населением свыше 1 млн. человек. По состоянию на 1 января 2014 года на территории России насчитывается 15 таких городов. При этом 2 из них являются также городами-мультимиллионерами, то есть с населением превышающим 2 млн. человек. Всего в крупнейших городах России, по официальным данным проживает около 32,5 млн. человек или почти 23% населения страны. Город Численность населения Москва 12 108 257 Санкт-Петербург 5 131 942 Новосибирск 1 547 910 Екатеринбург 1 412 346 Нижний Новгород 1 263 873 Казань 1 190 850 Самара 1 172 348 Челябинск 1 169 432 Омск 1 166 092 Ростов-на-Дону 1 109 835 Уфа 1 096 702 Красноярск 1 035 528 Пермь 1 026 477 Волгоград 1 017 985 Воронеж 1 014 610 Всего 32 464 187

Распределение населения по возрастным группам Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2020 года, население России имело следующее распределение по возрасту: 15.2 71.8 13

- процент людей младше 15 лет - процент людей в возрасте от 15 до 65 лет - процент людей старше 64 лет В абсолютных цифрах: 22 264 003 человека младше 15 лет (мужчин: 11 428 073 / женщин: 10 835 930)

105 215 370 человек старше 14 и младше 65 лет (мужчин: 50 160 697 / женщин: 55 054 673)

19 090 760 человек старше 64 лет (мужчин: 5 764 603 / женщин: 13 326 156) Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше: 65+ 15-64 0-14 мужчины женщины Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет. Как мы видим, возрастная пирамида России имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип пирамиды обычно встречается у высоко развитых стран. В таких странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования граждан. Вследствии относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни. Все эти факторы, наряду с множестом других, приводят к старению населения (повышают средний возраст населения). Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .

Коэффициент демографической нагрузки Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения). Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет. Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами. Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д. Общий коэффициент нагрузки Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения. Для России Коэффициент общей демографической нагрузки равен 39.3 %. Значение в 39.3 % - относительно низкое. Оно показывает, что численность трудоспособного населения более чем в два раза превышает численность населения нетрудоспособного возраста. Такое отношение создаёт относительно низкую социальную нагрузку для общества. Коэффициент потенциального замещения Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения. Коэффициент потенциального замещения для России равен 21.2 %. Коэффициент пенсионной нагрузки Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения. Коэффициент пенсионной нагрузки в в России составляет 18.1 %. Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .

Ожидаемая продолжительность жизни Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека. То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как правило, под "ожидаемой продолжительностью жизни" понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в России составляет 66.3 лет (года).

Это ниже средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года (по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам). Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении - 59.8 лет (года).

Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении - 73.2 лет (года).

Грамотность населения По нашим подсчётам в России около 123 959 127 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 99.72% от общего числа взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. Соответственно, около 347 002 человека все ещё остаются безграмотными. Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 99.73% (55 773 183 человека).

152 117 человек - безграмотны.

Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 99.72% (68 185 944 человека).

194 885 человек - безграмотны. Уровень грамотности среди молодёжи 99.66% и 99.75% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 99.7%. Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно. Источник: Данные для раздела "Грамотность населения России" основаны на последних данных, опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 13 марта 2016) .

История населения России (1951 - 2020) Данные показаны на 1 января соответствующего года.

История населения России Год Население Прирост населения 1951 103 552 506 N/A % 1952 105 137 898 1.53 % 1953 106 849 492 1.63 % 1954 108 633 705 1.67 % 1955 110 446 546 1.67 % 1956 112 253 786 1.64 % 1957 114 030 955 1.58 % 1958 115 762 672 1.52 % 1959 117 441 294 1.45 % 1960 119 063 548 1.38 % 1961 120 625 308 1.31 % 1962 122 116 540 1.24 % 1963 123 517 934 1.15 % 1964 124 802 756 1.04 % 1965 125 948 136 0.92 % 1966 126 940 099 0.79 % 1967 127 781 074 0.66 % 1968 128 501 808 0.56 % 1969 129 156 531 0.51 % 1970 129 800 826 0.50 % 1971 130 467 438 0.51 % 1972 131 163 038 0.53 % 1973 131 885 973 0.55 % 1974 132 633 460 0.57 % 1975 133 400 336 0.58 % 1976 134 186 029 0.59 % 1977 134 995 366 0.60 % 1978 135 833 152 0.62 % 1979 136 702 163 0.64 % 1980 137 603 935 0.66 % 1981 138 534 901 0.68 % 1982 139 487 991 0.69 % 1983 140 460 322 0.70 % 1984 141 453 300 0.71 % 1985 142 465 477 0.72 % 1986 143 495 924 0.72 % 1987 144 536 158 0.72 % 1988 145 548 169 0.70 % 1989 146 467 585 0.63 % 1990 147 231 803 0.52 % 1991 147 804 453 0.39 % 1992 148 181 414 0.26 % 1993 148 379 142 0.13 % 1994 148 426 052 0.03 % 1995 148 354 779 -0.05 % 1996 148 185 810 -0.11 % 1997 147 925 580 -0.18 % 1998 147 579 123 -0.23 % 1999 147 154 807 -0.29 % 2000 146 662 563 -0.33 % 2001 146 109 536 -0.38 % 2002 145 506 821 -0.41 % 2003 144 889 334 -0.42 % 2004 144 313 531 -0.40 % 2005 143 833 240 -0.33 % 2006 143 480 487 -0.25 % 2007 143 259 328 -0.15 % 2008 143 151 706 -0.08 % 2009 143 124 912 -0.02 % 2010 143 142 380 0.01 % 2011 143 184 788 0.03 % 2012 143 249 506 0.05 % 2013 143 347 100 0.07 % 2014 143 666 900 0.22 % 2015 146 270 033 1.81 % 2016 146 330 004 0.04 % 2017 146 389 999 0.04 % 2018 146 450 019 0.04 % 2019 146 510 064 0.04 % 2020 146 570 133 0.04 % Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.