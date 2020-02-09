Счетчик населения России

146 576 633
 Численность населения
67 890 444
 Численность мужского населения (46.3%)
78 686 189
 Численность женского населения (53.7%)
201 495
 Рождено в этом году
2 445
 Рождено сегодня
219 727
 Умерло в этом году
2 666
 Умерло сегодня
24 731
 Мигрировало в этом году
300
 Мигрировало сегодня
6 500
 Рост численности населения в этом году
79
 Рост численности населения сегодня

09-02-2020 10:29:50

Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения внешняя ссылка .


Экономика России
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Факты о населении России

Население на сегодняшний день
146 576 554
Рейтинг страны по населению
9 (1.89% от населения Земли)
Площадь
17 125 426 км2
Плотность населения
8.6 на км2
Соотношение полов
0.86 (67 890 444 мужчин на 78 686 189 женщин)
Средний возраст
38.7
Ожидаемая продолжительность жизни
66.3 (59.8 - мужчины, 73.2 - женщины)
Грамотность населения
99.7 %

(Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info) на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)

Население России в 2020 году

В 2020 году численность населения России увеличится на 60 094 человека и в конце года будет составлять 146 630 227 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 168 556 человек. За весь год родится примерно 1 862 906 детей и умрёт 2 031 462 человека. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 228 649 человек. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов).

Динамика изменения численности населения России в 2020 году

Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения России, рассчитанные нами для 2020 года:

Скорость прироста населения России в 2020 году будет 165 человека в день.

Население России 2019

Согласно нашей оценке, на конец 2019 года, население России составляло 146 570 133 человека. За 2019 год население России увеличилось приблизительно на 60 069 человек. Учитывая, что население России в начале года оценивалось в 146 510 064 человека, годовой прирост составил 0.04 %.

Вот основные демографические показатели России за 2019 год:

Прирост населения 1952 - 2020

Плотность населения России

Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь России составляет 17 125 426 квадратных километров.

Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ. Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории. Согласно нашим рассчётам на начало 2020 года население России составляло приблизительно 146 570 133 человека.

Таким образом, плотность населения России равна 8.6 человека на квадратный километр.

Плотность населения субъектов Российской Федерации

Ниже представлена карта плотности населения России по муниципальным образованиям (районам) по состоянию на 01.01.2013 года.

Map of Russia-population density [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Религия в России

Религия Количество последователей Процент от общей
численности населения
Христианство107 440 61473.3 %
Нерелигиозные и атеисты23 745 40216.2 %
Ислам14 657 65510.0 %
Иудаизм293 1530.2 %
Народные верования293 1530.2 %
Буддизм146 5770.1 %

Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape внешняя ссылка.

Количество последователей ( 09.02.2020 - Countrymeters.info внешняя ссылка ).

Урбанизация России

За последние 100 лет урбанизация России увеличилась более чем в 4 раза. А именно, доля населения в городских районах увеличилась с 17,5% в 1914 году, до 74,2% в 2014. По результатам первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года доля городского населения составляла 14,7%.

Такой рост преимущественно связан с экономической политикой, проводимой руководством Советского Союза. В 1929—1939 годах на территории государства проводилась индустриализация и массовая коллективизация в сельской местности. Такая экономическая политика привела к масштабному голоду 1932—1933 годов с одной стороны, но и к значительному промышленному развитию - с другой. Значительный рост городского населения продолжился в конце 1940-х годов, когда Великая Отечественная война сменилась противостоянием между СССР и Западным миром (Холодная Война). В середине 1960-х годов скорость урбанизации постепенно начинает снижаться и в 1980-х годах не превышает 1,5% в год. За 20 с лишним лет, прошедших после распада Советского Союза доля городского населения Российской Федерации остаётся практически неизменной на уровне 74%.

На 1 января 2014 года доля населения в городских районах страны составляет 74,2% или 106 549 000 человек. Соответственно, в сельской местности проживает 25,8% или 37 118 000 человек.

Соотношение городского и сельского населения России

Крупнейшие города России

Городами-миллионерами или крупнейшими городами, по классификации министерства регионального развития Российской Федерации, являются города с населением свыше 1 млн. человек. По состоянию на 1 января 2014 года на территории России насчитывается 15 таких городов. При этом 2 из них являются также городами-мультимиллионерами, то есть с населением превышающим 2 млн. человек. Всего в крупнейших городах России, по официальным данным проживает около 32,5 млн. человек или почти 23% населения страны.

ГородЧисленность населения
Москва12 108 257
Санкт-Петербург5 131 942
Новосибирск1 547 910
Екатеринбург1 412 346
Нижний Новгород1 263 873
Казань1 190 850
Самара1 172 348
Челябинск1 169 432
Омск1 166 092
Ростов-на-Дону1 109 835
Уфа1 096 702
Красноярск1 035 528
Пермь1 026 477
Волгоград1 017 985
Воронеж1 014 610
Всего32 464 187

Распределение населения по возрастным группам

Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2020 года, население России имело следующее распределение по возрасту:

15.2 71.8 13

- процент людей младше 15 лет
- процент людей в возрасте от 15 до 65 лет
- процент людей старше 64 лет

В абсолютных цифрах:

Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:

65+
15-64
0-14
мужчины женщины

Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.

Как мы видим, возрастная пирамида России имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип пирамиды обычно встречается у высоко развитых стран. В таких странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования граждан. Вследствии относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни. Все эти факторы, наряду с множестом других, приводят к старению населения (повышают средний возраст населения).

Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики внешняя ссылка.

Коэффициент демографической нагрузки

Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения). Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет. Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.

Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д.

Общий коэффициент нагрузки

Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.

Для России Коэффициент общей демографической нагрузки равен 39.3 %.

Значение в 39.3 % - относительно низкое. Оно показывает, что численность трудоспособного населения более чем в два раза превышает численность населения нетрудоспособного возраста. Такое отношение создаёт относительно низкую социальную нагрузку для общества.

Коэффициент потенциального замещения

Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.

Коэффициент потенциального замещения для России равен 21.2 %.

Коэффициент пенсионной нагрузки

Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.

Коэффициент пенсионной нагрузки в в России составляет 18.1 %.

Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики внешняя ссылка.

Ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека. То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как правило, под "ожидаемой продолжительностью жизни" понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в России составляет 66.3 лет (года).
Это ниже средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года (по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).

Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении - 59.8 лет (года).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении - 73.2 лет (года).

Грамотность населения

По нашим подсчётам в России около 123 959 127 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 99.72% от общего числа взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. Соответственно, около 347 002 человека все ещё остаются безграмотными.

Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 99.73% (55 773 183 человека).
152 117 человек - безграмотны.
Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 99.72% (68 185 944 человека).
194 885 человек - безграмотны.

Уровень грамотности среди молодёжи 99.66% и 99.75% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 99.7%. Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.

Источник: Данные для раздела "Грамотность населения России" основаны на последних данных, опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 13 марта 2016) внешняя ссылка.

История населения России (1951 - 2020)

Данные показаны на 1 января соответствующего года.

История населения России

ГодНаселениеПрирост населения
1951103 552 506N/A %
1952105 137 8981.53 %
1953106 849 4921.63 %
1954108 633 7051.67 %
1955110 446 5461.67 %
1956112 253 7861.64 %
1957114 030 9551.58 %
1958115 762 6721.52 %
1959117 441 2941.45 %
1960119 063 5481.38 %
1961120 625 3081.31 %
1962122 116 5401.24 %
1963123 517 9341.15 %
1964124 802 7561.04 %
1965125 948 1360.92 %
1966126 940 0990.79 %
1967127 781 0740.66 %
1968128 501 8080.56 %
1969129 156 5310.51 %
1970129 800 8260.50 %
1971130 467 4380.51 %
1972131 163 0380.53 %
1973131 885 9730.55 %
1974132 633 4600.57 %
1975133 400 3360.58 %
1976134 186 0290.59 %
1977134 995 3660.60 %
1978135 833 1520.62 %
1979136 702 1630.64 %
1980137 603 9350.66 %
1981138 534 9010.68 %
1982139 487 9910.69 %
1983140 460 3220.70 %
1984141 453 3000.71 %
1985142 465 4770.72 %
1986143 495 9240.72 %
1987144 536 1580.72 %
1988145 548 1690.70 %
1989146 467 5850.63 %
1990147 231 8030.52 %
1991147 804 4530.39 %
1992148 181 4140.26 %
1993148 379 1420.13 %
1994148 426 0520.03 %
1995148 354 779-0.05 %
1996148 185 810-0.11 %
1997147 925 580-0.18 %
1998147 579 123-0.23 %
1999147 154 807-0.29 %
2000146 662 563-0.33 %
2001146 109 536-0.38 %
2002145 506 821-0.41 %
2003144 889 334-0.42 %
2004144 313 531-0.40 %
2005143 833 240-0.33 %
2006143 480 487-0.25 %
2007143 259 328-0.15 %
2008143 151 706-0.08 %
2009143 124 912-0.02 %
2010143 142 3800.01 %
2011143 184 7880.03 %
2012143 249 5060.05 %
2013143 347 1000.07 %
2014143 666 9000.22 %
2015146 270 0331.81 %
2016146 330 0040.04 %
2017146 389 9990.04 %
2018146 450 0190.04 %
2019146 510 0640.04 %
2020146 570 1330.04 %

Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.

Прогноз численности населения (2020-2100)

ГодНаселениеПрирост населения
2020143 786 843N/A %
2025142 606 888-0.82 %
2030140 543 419-1.45 %
2035138 076 421-1.76 %
2040135 836 499-1.62 %
2045134 127 424-1.26 %
2050132 730 512-1.04 %
2055131 309 571-1.07 %
2060129 695 935-1.23 %
2065127 958 458-1.34 %
2070126 393 174-1.22 %
2075125 263 188-0.89 %
2080124 675 353-0.47 %
2085124 520 364-0.12 %
2090124 512 828-0.01 %
2095124 381 968-0.11 %
2100124 012 614-0.30 %

Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).

Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения внешняя ссылка